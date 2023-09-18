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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيقطعوها ويبيعوها.. سقوط عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامهم بتقطيعها وبيعها مجزئة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح نارى "فرد محلى") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازة السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بارتكابهم 3 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الشرق، المناخ"، وأرشدوا عن المسروقات. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السلاح الناري المفتاح المصطنع المسروقات تشكيل عصابى جرائم السرقات

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