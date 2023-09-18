بيقطعوها ويبيعوها.. سقوط عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامهم بتقطيعها وبيعها مجزئة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح نارى "فرد محلى") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازة السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بارتكابهم 3 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الشرق، المناخ"، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.