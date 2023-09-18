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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تجديد شهادة الاعتماد "الأيزو 17025" لمعمل تحاليل محطة ههيا المرشحة للشرب بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تجديد شهادة " الأيزو 17025 " لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه ههيا المرشحة وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

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أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة " الأيزو 17025 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى المجلس الوطني للاعتماد ايجاك المجلس الوطني للاعتماد تنفيذ المشروعات رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب شبكات المياة والصرف شهادة الاعتماد الدولي

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