مخدرات وسلاح .. حملات أمنية مكبرة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (6) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح نارى.. ضُبط خلالهم (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (679) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار".. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 15 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .