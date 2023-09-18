عاطل يتعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض لسرقته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر قيام (شخص مجهول) بإستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والاستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.