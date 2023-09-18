20 ألف علبة | تطور مثير في أزمة السجائر بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع " بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.