على طريقة حنة شيماء.. طالبات يغنين أهو جالك أهو في حفل التخرج.. شاهد

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداول فيديو مثير للجدل لمجموعة من الطالبات في حفل تخرجهن وهن يرددون أغنية “أهو جالك أهو ريح بالك أهو .. بكره يأستك الأساتك و الدهب يملى دراعاتك و يعوض كل اللي فاتك و اهو جالك اهو "

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر مع هذا الفيديو المتداول ، حيث علق احد المتابعين قائلا: دي حنة شيماء مش حفله تخرج لا

وأثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد انتشار موضة “الرقص اثناء استلام شهادات التخرج” داخل الحرم الجامعي ، حيث شهد فيس بوك تداولا لفيديو بعنوان التخرج على الطريقة النوبية وفيديو اخر بعنوان التخرج على الطريقة الصعيدية ، وفي كلا الفيديوهين تظهر طالبة تحتفل امام اساتذتها قبل استلام شهادة التخرج وهي المشاهد التي لاقت رفض بعض المتابعين .