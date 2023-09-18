عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على طريقة حنة شيماء.. طالبات يغنين أهو جالك أهو في حفل التخرج.. شاهد

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداول فيديو مثير للجدل لمجموعة من الطالبات في حفل تخرجهن وهن يرددون أغنية “أهو جالك أهو ريح بالك أهو .. بكره يأستك الأساتك و الدهب يملى دراعاتك و يعوض كل اللي فاتك و اهو جالك اهو "

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر مع هذا الفيديو المتداول ، حيث علق احد المتابعين قائلا: دي حنة شيماء مش حفله تخرج لا 

وأثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد انتشار موضة “الرقص اثناء استلام شهادات التخرج” داخل الحرم الجامعي ، حيث شهد فيس بوك تداولا لفيديو بعنوان التخرج على الطريقة النوبية وفيديو اخر بعنوان التخرج على الطريقة الصعيدية ، وفي كلا الفيديوهين تظهر طالبة تحتفل امام اساتذتها قبل استلام شهادة التخرج وهي المشاهد التي لاقت رفض بعض المتابعين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

الصلاة بالبنطلون الضيق حرام في هذه الحالة.. تعرف على اختلاف الفقهاء

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ