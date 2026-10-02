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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجدين بسيدي سالم بتكلفة تتجاوز 6 ملايين جنيه

مسجد النوري
مسجد النوري
أ ش أ

أعلن محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، افتتاح مديرية الأوقاف اليوم /الجمعة/ مسجد النوري بعزبة النوري، والمسجد الكبير بعزبة أبو راضي بمركز سيدي سالم، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و300 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وأوضح المحافظ أن افتتاح المسجدين يأتي في إطار جهود تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى ما تشهده مساجد المحافظة من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

من جانبه، أكد مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ الدكتور رمضان عبد السميع، التزام جميع مساجد المحافظة بالخطبة الموحدة موضوعًا ووقتًا، حرصًا على انتظام سير العمل الدعوي.

محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي مسجد النوري

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