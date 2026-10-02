الجيزاوي: انطلاق الدراسة بكلية بنها ووهان للدراسات العليا يعكس التعاون الأكاديمي بين مصر والصين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء الدراسة بكلية بنها ووهان للدراسات العليا، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الكلية تمثل نموذجا متميزا للشراكة الأكاديمية بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية، وتأتي في إطار توجه الجامعة نحو التوسع في الشراكات الدولية وتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي.

وأشار "الجيزاوي " فى بيان اليوم إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تستهدف تقديم برامج تعليمية وبحثية متطورة، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني، بما يسهم في إعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية بكلية بنها ووهان للدراسات العليا، بحضور الدكتور حازم عليوة، عميد الكلية، ووفد من جامعة ووهان الصينية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.



وشملت الجولة تفقد القاعات الدراسية والمعامل والمرافق التعليمية، والاطمئنان على جاهزية المنشآت والإمكانات اللازمة لاستقبال الطلاب، إلى جانب متابعة انتظام العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية.

زيارة الوفد الصينى

استمعت نائب رئيس الجامعة والوفد الصيني إلى آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول سير الدراسة والخدمات المقدمة، وناقشوا عددًا من المقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، مؤكدين أهمية توفير بيئة أكاديمية محفزة على التعلم والابتكار.

وأشاد وفد جامعة ووهان الصينية بمستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة داخل الكلية، وبما تم إنجازه في إطار الشراكة بين الجامعتين، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع مجالات التبادل الأكاديمي والاستفادة من الخبرات المشتركة.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تمثل إضافة مهمة لمنظومة الدراسات العليا بجامعة بنها، مشيرة إلى أن التعاون مع جامعة ووهان يفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب والباحثين، ويدعم فرص التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأكد مواصلة العمل المشترك لتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والتبادل العلمي، بما يدعم أهداف الكلية في تقديم تعليم وبحث علمي متميز وفق المعايير الدولية.