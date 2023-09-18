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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء المدرسة الصيفية ببنات عين شمس بأكثر من 25 ورشة عمل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت اليوم المدرسة الصيفية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر ، وتتضمن  أكثر من 25 ورشة عمل في مختلف التخصصات بالكلية بمشاركة أكثر من 10 أقسام بالكلية من أجل العمل على تنمية مهارات الطلاب والباحثين ، وذلك تحت رعايه الدكتورة غاده فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

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 أوضحت الدكتورة . أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الورش تشمل عدة محاور عديدة منها التخطيط لوجبات المسنين وأمراض سوء التغذية عند الأطفال والتغذية العلاجية المتقدمة ودليل الباحث المبتدئ والتحليل والتعريف والتقنيه والتطبيقات والاستخدامات المختلفه لمنصة Google Earth Engine واستخداماتها في البحوث الجغرافيه والأخطاء المنهجية في البحوث والتحفيز الذاتي لإنجاز البحث المميز والمسح الغذائي.
 
 وأضافت عميدة الكلية بأن الكلية تمنح الحاضرين من الدارسين شهادة معتمدة وسوف يحاضر في محاور هذه الورش العديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
 واضافت الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن ورش العمل تتضمن أيضا عدة محاور منها مهارات البحث العلمي وكيفيه تطويرها والحالة الغذائية وكيفية إعداد وبناء أدوات البحث في مجال الطفولة المبكرة، والتحليل البيئي ومفهومه.

المدرسة الصيفية كلية البنات جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق رئيس الجامعة Jobs Education

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