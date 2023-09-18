عين شمس تستقبل وفدا من جامعة الزاوية الليبية لتعزيز التعاون المشترك



استقبلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر ، وفداً رفيع المستوى من جامعة الزاوية بليبيا ، في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الجامعتين.

ضم الوفد / إسماعيل الهادى احميده الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا ، الأستاذ الدكتور إسماعيل العكش عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عيسى مندوب مكتب التعاون الدولي بجامعة الزاوية.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب الأستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ، والأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة .

في مستهل اللقاء تقدمت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس بخالص التعازي وصادق المواساة للأشقاء في ليبيا في ضحايا الإعصار الذي ضرب مناطق مختلفة في شرق دولة ليبيا الشقيقة ، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدة على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية خلال الأزمة ، مؤكدين علي خصوصية العلاقة بين مصر وليبيا والتى تجمعهما روابط تاريخية مشتركة .

وخلال اللقاء تم مناقشة تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مختلفة من التعليم والبحث العلمي ،والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس للتدريس بالجامعة هناك، خاصة في كليات القطاع الطبي والهندسة والحاسبات.

من جانبها رحبت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالتعاون المشترك مع جامعة الزاوية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للجامعة هناك ، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة ، وتحرص الجامعة علي الاهتمام بهم وتقديم أفضل سبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.

وأعرب الوفد عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم ، كذلك أعربوا عن خالص تقديرهم لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسيين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي شامل عن جامعة الزاوية والتى تعد إحدى الجامعات الحكومية بليبيا ، وتقع غرب العاصمة طرابلس، وتضم 23 كلية ، و 25.742 طالب في المرحلة الجامعية ، 2.699 طالب فى مرحلة الدراسات العليا .

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