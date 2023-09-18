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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل قانون الإفلاس لجذب الاستثمارات الأجنبية.. ورشة عمل دولية بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول " تعديل قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وآثره على جذب الاستثمارات الأجنبية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعه عين شمس ، و الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق.

ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعى بأهمية تشجيع الاستثمار من خلال توفير مناخ ملائم للشركات الوطنية والاجنبية في مراحل النشاط الاستثمارى المختلفة سواء عند دخول السوق أو الاستمرار فيه أو حتى في مرحلة الخروج منه.

ويشارك في هذا الحدث المهم عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والممارسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى كفاءة النظام الخاص بالإفلاس وتأثيره على مناخ الاستثمار.

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ويأتى تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين الكلية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى قبل نحو شهر من شراكتهما معا فى تنظيم مؤتمر الكلية السنوي الدولي حول التحديات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي ، والذى سوف يعقد يومى الرابع والخامس من نوفمبر المقبل بالشراكة أيضا مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة.

ويتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية ، على جهودهما فى الإعداد لتنظيم هذا الحدث المتميز.

جامعة عين شمس الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال تعديل قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة تعديل قانون

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