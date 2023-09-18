ضمان الجودة بعين شمس يدعم برنامجي الليسانس بالإرشاد السياحي بكلية الآداب

استقبلت كلية الآداب بجامعة عين شمس في إطار خطوات الاعتماد البرامجى ، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور رشا خفاجى مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة ، الدكتور هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية ، فريقا من الأساتذة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وجاء الفريق كالتالي : الدكتور مديحة واصف أستاذ الطب بجامعة الزقازيق ( رئيسا ) ، الدكتور سامي مندور أستاذ ورئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ( عضوا ) ،الدكتورة عبير امين عبد الوهاب أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ( عضوا ) ، بحضور ا.د شيرين صادق رئيسة قسم الإرشاد السياحي .



و حضر فعاليات الزيارة أ.م.د نيڤين طلبة المنسق الأكاديمي للبرنامجين والسادة منسقي المعايير من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وتضمنت فعاليات الزيارة مراجعة ملفات برنامجي ليسانس ( الإرشاد السياحي ) و ( الإرشاد السياحي شعبة اللغة الفرنسية ) ومدى تطبيق معايير الاعتماد البرامجي ، واشتمل برنامج الزيارة التي بدأت في التاسعة والنصف صباحا و استغرقت حوالي ٦ ساعات ، فحص الدراسة الذاتية والمرفقات الخاصة بمعايير اعتماد البرامج ( ١١ معيار ) على مستوى البرنامجين.