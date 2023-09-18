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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمان الجودة بعين شمس يدعم برنامجي الليسانس بالإرشاد السياحي بكلية الآداب

صدى البلد

استقبلت كلية الآداب بجامعة عين شمس في إطار خطوات الاعتماد البرامجى  ، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور رشا خفاجى مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة ، الدكتور هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية  ، فريقا من الأساتذة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

 

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وجاء الفريق كالتالي : الدكتور مديحة واصف أستاذ الطب بجامعة الزقازيق  ( رئيسا ) ، الدكتور سامي مندور أستاذ ورئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ( عضوا ) ،الدكتورة عبير امين عبد الوهاب أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ( عضوا ) ، بحضور  ا.د شيرين صادق رئيسة قسم الإرشاد السياحي . 
 

و حضر فعاليات الزيارة أ.م.د نيڤين طلبة المنسق الأكاديمي للبرنامجين والسادة منسقي المعايير من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وتضمنت فعاليات الزيارة  مراجعة ملفات برنامجي ليسانس ( الإرشاد السياحي ) و ( الإرشاد السياحي شعبة اللغة الفرنسية ) ومدى تطبيق معايير الاعتماد البرامجي ، واشتمل برنامج الزيارة التي بدأت في التاسعة والنصف صباحا و استغرقت حوالي  ٦ ساعات ، فحص الدراسة الذاتية والمرفقات الخاصة بمعايير اعتماد  البرامج ( ١١ معيار ) على مستوى البرنامجين.

 

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