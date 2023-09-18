قافلة بداية بطب عين شمس تقدم خدماتها لأهالى مركز إطسا بالفيوم

انطلقت قافلة بداية الطبية التابعة لأسرة فكرة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى رحلة خير و عطاء دامت لمدة ستة أيام في أرجاء قرية أبوديهوم مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وهذا للعام الخامس عشر على التوالي، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أشرف قرطام رائد الأسرة والمشرف العام على قافلة بداية وتحت إشراف سيادة اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

بدأت فعاليات قافلة بداية يوم الإثنين الموافق ٢١/٨/٢٠٢٣ و استمرت إلى يوم الأحد الموافق ٢٧/٨/٢٠٢٣، وقد شملت تلك الأيام تواجد ١٠ عيادات من مختلف التخصصات (الفحص العام - باطنة - جراحة - أسنان - قلب - عظام - نسا - أطفال - أشعة - أنف و أذن) بالإضافة للمعامل والصيدلية وفريق التوعية الصحية و التي أثمرت عن تقديم الخدمة الطبية المجانية و الكشف على عدد ١٣٩٦ من الكبار و عدد ١٣٨٨ من الأطفال.

إلي جانب الخدمة الطبية المقدمة من القافلة، والتى تعد خدمةٌ أساسيةٌ رئيسية؛ كان هناك خدمات اخرى تم تقدميها لأهالي القرية، و هنا نذكر فريق التنمية المجتمعية و الذي أضيف حديثاً هذا العام هادفاً إلى امتداد الأثر و عدم اقتصاره على أسبوع القافلة فحسب ،ومن خلاله تم إقامة عدد واحد سقف لأحد المحتاجين من أهل القرية ودعم آخر بمشروع مواشي وتجهيز عروس من أهل القرية وإقامة دروس محو أمية على مدار عشرة أيام، بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس خيري وتوزيع مواد غذائية على المحتاجين من أهل القرية.

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