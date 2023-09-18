جامعة عين شمس تحتفل بمرور نصف قرن على انتصارات حرب أكتوبر 1973

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب ندوة تثقيفية بعنوان " الوطن والانتماء"، إحياءً للذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣؛ وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تستضيف الندوة الخبير الاستراتيجي سيادة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢١ سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة.



يدير الندوة الإعلامي خالد سعد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري.



تأتي الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة والذي ينظمه قطاعي شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شؤون التعليم والطلاب من تنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة و إشراف سيادة اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة و أ. إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع المركز الإعلامي للجامعة برئاسة أ.د. دينا فاروق أبو زيد مدير المركز الإعلامي للجامعة.