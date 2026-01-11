قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين

نانسي صلاح
نانسي صلاح
سعيد فراج

كشفت الفنانة نانسي صلاح، تفاصيل تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية مروة صبري، عبر برنامج “قعدة ستات”. 

وقالت نانسي صلاح، خلال اللقاء إنها اكتشفت عمل سحر لها ليسقط شعرها مشيرة إلى أنها تعلم من قام لها بالعمل وهما فنانتان معروفتان بالوسط الفني. 

وأوضحت نانسي صلاح، أنها تأثرت بعد اكتشاف السحر وأن من قام بفك السحر لها رفض ذكر فاعله، وعندما سألته عن اسم الفنانتين، سألها: «عرفتي ازاي». 

أعمال نانسي صلاح

وكان أحدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، هي مسرحية “فيلم رومانسي”، مع الفنان خالد سليم والفنانة آلاء علي، والتي تم عرضها في سبتمبر الماضي في دبي على مسرح زعبيل سراي.

مسرحية فيلم رومانسي

المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وتجمع نخبة من النجوم، في مقدمتهم: آيتن عامر، وفاء عامر, هبة عبد العزيز, محمد جمعة، حاتم صلاح، إلى جانب نانسي صلاح، خالد سليم، وآلاء علي، بمشاركة عدد آخر من الفنانين.

وأعربت نانسي صلاح عن حماسها الكبير لخوض هذه التجربة، مؤكدة أن أجواء البروفات جاءت مليئة بالطاقة الإيجابية والتعاون بين جميع المشاركين، وهو ما سينعكس على جودة العرض وروحه المختلفة.

أول الصور من البروفات عكست حالة من الانسجام بين أبطال العمل، ما يزيد من ترقب الجمهور العربي لمتابعة المسرحية في دبي، خاصة وأنها تقدم توليفة فنية جديدة تمزج بين الكوميديا والرومانسية والاستعراض

نانسي صلاح أعمال نانسي صلاح الفنانة نانسي صلاح

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

