نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين

كشفت الفنانة نانسي صلاح، تفاصيل تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية مروة صبري، عبر برنامج “قعدة ستات”.

وقالت نانسي صلاح، خلال اللقاء إنها اكتشفت عمل سحر لها ليسقط شعرها مشيرة إلى أنها تعلم من قام لها بالعمل وهما فنانتان معروفتان بالوسط الفني.

وأوضحت نانسي صلاح، أنها تأثرت بعد اكتشاف السحر وأن من قام بفك السحر لها رفض ذكر فاعله، وعندما سألته عن اسم الفنانتين، سألها: «عرفتي ازاي».

أعمال نانسي صلاح

وكان أحدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، هي مسرحية “فيلم رومانسي”، مع الفنان خالد سليم والفنانة آلاء علي، والتي تم عرضها في سبتمبر الماضي في دبي على مسرح زعبيل سراي.

مسرحية فيلم رومانسي

المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وتجمع نخبة من النجوم، في مقدمتهم: آيتن عامر، وفاء عامر, هبة عبد العزيز, محمد جمعة، حاتم صلاح، إلى جانب نانسي صلاح، خالد سليم، وآلاء علي، بمشاركة عدد آخر من الفنانين.

وأعربت نانسي صلاح عن حماسها الكبير لخوض هذه التجربة، مؤكدة أن أجواء البروفات جاءت مليئة بالطاقة الإيجابية والتعاون بين جميع المشاركين، وهو ما سينعكس على جودة العرض وروحه المختلفة.

أول الصور من البروفات عكست حالة من الانسجام بين أبطال العمل، ما يزيد من ترقب الجمهور العربي لمتابعة المسرحية في دبي، خاصة وأنها تقدم توليفة فنية جديدة تمزج بين الكوميديا والرومانسية والاستعراض