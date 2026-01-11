شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية بوكالة الحضرة وشارع الجواهر التابعة لحي وسط ؛ يأتي هذا في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق ومتابعة أسعار الخضار والفاكهة وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمُخالفات .

وخلال جولته التفقدية بوكالة الخضار والفاكهة بالحضرة، حرص محافظ الإسكندرية على الاستفسار عن أسعار الخضار و الفاكهة داخل السوق ومقارنتها بالأسعار خارج الوكالة ، حيث وجه مسئولي جهاز حماية المستهلك بتقييم أسعار الخضار والفاكهة داخل وخارج الوكالة ومدى جودتها، بالإضافة إلى تفقد مدى توفر عناصر السلامة والأمن داخل الوكالة.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي وسط بازالة كافة الأكشاك المخالفة و اشغالات الباعة الجائلين خارج السوق وفي شارع الجواهر ، بالاضافة إلى التحفظ على ٢ تلوسيكل مخالف وغير مرخص داخل السوق ، موجهاً برفع المخلفات أول بأول وزيادة عدد مرات رفع المخلفات .

واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب المواطنين من قاطني منطقة الحضرة؛ والتي تلخصت في ترميم الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بمنطقة الحضرة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشارع أحمد فاروق مع شارع البرنس إبراهيم.

جاء ذلك بحضور ؛ سكرتير عام المحافظة ، ورئيس حي وسط ، ورئيس حي شرق ، ومدير ادارة الرقابة والرصد البيئي ، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.