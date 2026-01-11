قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة

جولة لمحافظ الإسكندرية
جولة لمحافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية بوكالة الحضرة وشارع الجواهر التابعة لحي وسط ؛ يأتي هذا في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق ومتابعة أسعار الخضار والفاكهة وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمُخالفات .

وخلال جولته التفقدية بوكالة الخضار والفاكهة بالحضرة، حرص محافظ الإسكندرية على الاستفسار عن أسعار الخضار و الفاكهة داخل السوق ومقارنتها بالأسعار خارج الوكالة ، حيث وجه مسئولي جهاز حماية المستهلك بتقييم أسعار الخضار والفاكهة داخل وخارج الوكالة ومدى جودتها، بالإضافة إلى تفقد مدى توفر عناصر السلامة والأمن داخل الوكالة.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي وسط بازالة كافة الأكشاك المخالفة و اشغالات الباعة الجائلين خارج السوق وفي شارع الجواهر ، بالاضافة إلى التحفظ على ٢ تلوسيكل مخالف وغير مرخص داخل السوق ، موجهاً برفع المخلفات أول بأول وزيادة عدد مرات رفع المخلفات .

واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب المواطنين من قاطني منطقة الحضرة؛ والتي تلخصت في ترميم الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بمنطقة الحضرة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشارع أحمد فاروق مع شارع البرنس إبراهيم.

جاء ذلك بحضور ؛ سكرتير عام المحافظة ، ورئيس حي وسط ، ورئيس حي شرق ، ومدير ادارة الرقابة والرصد البيئي ، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية جولة ميدانية الشارع السكندري أسعار الخضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

شاكر محظور

تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء للحكم

قوافل الاحوال المدنية

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5312 بطاقة للمواطنين

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد