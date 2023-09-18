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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسة طاقة فاشلة.. بايدن يواجه كارثة بسبب ارتفاع أسعار البنزين

جو بايدن
جو بايدن

قال المحلل المالي، تشارلز باين، إن ارتفاع أسعار البنزين، الناجم جزئيا عن قرار دول أوبك+ بخفض إنتاج النفط، سيصبح "صداعا كبيرا" للرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات عام 2024.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” الأمريكية، قال باين، إنه على الرغم من زيادة احتياطيات البنزين في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هناك نقص النفط الخام.

وقال باين: "يبدو أننا سنتجاوز عتبة الأسعار إلى أربعة دولارات بمتوسط ​​3.785 لتر للجالون ".

وأوضح أن “ارتفاع تكاليف الوقود سيصبح "صداعا كبيرا" لرئيس البيت الأبيض في عام 2024، عندما تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

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وأضاف باين: "هذه هي سياسة بايدن الفاشلة، وهذه هي عواقبها. نحن نعلم ما فعلته أوبك، وما فعلته روسيا. لكن الرئيس بايدن سمح لهم باستغلال الوضع بسهولة".

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