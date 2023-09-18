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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة 5684 متسابقا.. مدير الجامع الأزهر يشهد ختام فعاليات اختبارات حفظ القرآن

اختبارات مسابقة حفظ
اختبارات مسابقة حفظ القرآن

شهد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، فعاليات ختام اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم التي تعقد تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي.

وعقدت الإدارة العامة للجامع الأزهر الاختبارات بأربعة مقرات مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شملت مقار محافظات: الإسكندرية، والأقصر وأسيوط والجامع الأزهر.

وفي إطار التعاون بين الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، وحرصا من الأزهر الشريف على الاهتمام بكتاب الله تعالى وتربية النشء على تلاوته وتدبر آياته، تم اختبار ٥٦٨٤ متسابقا على مدار ثمانية عشرة يوما تم توزيعهم على ١٦٥ لجنة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

وتتشكل لجان الاختبار من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، موضحا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وفي منشور سابق، أعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك في مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الازهر الشريف من هنا

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الجامع الازهر اختبارات القرآن شيخ الأزهر

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