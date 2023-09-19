الحوض العلوي البارد وعودة التنين .. ظواهر جوية تدخل مصر

هيئة الارصاد الجوية تتوقع تأثر البلاد بظاهرة تسمى "حوض علوى بارد"، وذلك غدا الثلاثاء، حيث يتسائل الكثير من المواطنين عن هذه الظاهرة وتأثيرها على البلاد، وتوقعوا بعودة عاصفة التنين الي مصر مرة اخري خلال الايام المقبلة فيفصل الخريف.





ويتمثل الحوض العلوي البارد في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المدن الساحلية قد ترقى لمتوسطة أحيانا بالساحل الغربي للبلاد.





ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر، حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.