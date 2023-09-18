التدخل العسكري.. وزير الخارجية العراقي يصدر تصريحا قويا ضد تركيا

أدلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، بتصريح قوي ضد تركيا.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن تركيا ليس لديها الحق في التدخل العسكري وخرق سيادة بلاد الرافدين، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وفي سياق متصل، أوضح "حسين" أن حكومة كردستان اتخذت الإجراءات اللازمة وفقا للاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه تم تأسيس 5 مخيمات للمسلحين وعائلاتهم في إقليم كردستان، داعيا إلى عدم استخدام العنف ضد السيادة العراقية، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وقال وزير الخارجية العراقي، أنه لا يتوقع أي هجمات من الجانب الإيراني ضد العراق، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق مع إيران.

وكشف الوزير فؤاد حسين، أن المسلحين في إقليم كردستان سلموا الأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أن سياسة العراق قائمة على احترام دول الجوار والحوار

وأشار إلى أن سياسة العراق سلمية ولا نية للرجوع إلى السياسات القديمة.

يذكر أن العراق وإيران وقعا في مارس الماضي اتفاقا أوقفت طهران بموجبه هجماتها على إقليم كردستان، وتعهد العراق بعدم السماح لاستخدام أراضيه لشن هجمات على إيران، ونزع السلاح من مسلحي الإقليم، وإخلاء الثكنات العسكرية على الحدود، ونقلها إلى أماكن حددتها الحكومة العراقية سلفا، وتنتهي المهلة الممنوحة لبغداد لتنفيذ الاتفاق غدا الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.