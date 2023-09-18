مستشار شيخ الأزهر: نسعى لترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف والريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، "إننا نسعى من خلال مدرسة الإمام الطيب إلى العناية بكتابة الله وتلاوته، ونشره في ربوع العالم؛ ترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبراز مالديها من قدرات إبداعية".



جاء ذلك خلال استقبال الصعيدي الفوج الأول في برنامج المعسكر الصيفي، الذي نظمه المركز برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر؛ بمدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الإسكندرية لتحفيز وتكريم المتميزين من طلاب "مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده".



وخلال لقائها مع طلاب الفوج الأول، استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي، البرامج التعليمية والخدمات التي يقدمها المركز لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، مؤكدة أن المركز يسعى جاهدًا إلى صناعة نموذج قيادي قائم على أساس المعرفة والبحث العلمي والرسالة الإسلامية والقيم الإنسانية.



وأجرت حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، واستمعت إلى أسئلتهم ومطالبهم، وأكدت عليهم ضرورة التمسك بكتاب الله وتطبيق منهجه في حياتهم بالتعليم والتعلم، وأن يجتهدوا في تعليم الناس أمور دينهم بشكل صحيح.



وفي نهاية اللقاء، وجه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي، على حسن الاستقبال، وعلى تنظيم المعسكر الصيفي، واصفين إياها بأنها أم حقيقية لكل الطلاب الوافدين؛ لما تقدمه لهم من دعم ورعاية.