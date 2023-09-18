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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

الرئيس السيسي ومحمد
الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي، نظيره الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها. 

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع نظيره محمد بن زايد 

وأضافت فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي. 

واستكملت القناة، أن الرئيس السيسي تمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فضلا عن أن الرئيسان أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين. 

ولفتت القناة إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين الدولتين. 

 

السيسي محمد بن زايد الامارات إكسترا نيوز الرئيس السيسي

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