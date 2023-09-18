‏السولية ونيدفيد...أحمد حسن يعلن غيابات الأهلي أمام المصري بالدوري

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، غيابات الفريق الأحمر أمام المصري بالدوري عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وكتب احمد حسن “طبيب الأهلي يعلن غياب الثلاثي عمرو السولية، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، عن مواجهة المصري ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز غدا للإصابة”.
وفي السياق ذاته، أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن غيابات الفريق الأحمر أمام المصري بالدوري عبر حسابه بموقع فيسبوك:
و كتب ماهر همام “صلاح محسن يغيب عن لقاء المصري غداً بسبب تراكم الانذارات من الموسم الماضي، بجانب غياب محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف”.