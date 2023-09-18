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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يحقق الفوز الأول في انطلاق الأيجيبشن ليج

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزا هاما على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل  بإستاد جهاز الرياضة العسكري في افتتاح مباريات بطولة الدوري الممتاز.

أحداث المباراة 

وقف لاعبو فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا

وشهدت أحداث الأول  تبادل الهجمات بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة وإحراز هدف التقدم لينتهي بالتعادل السلبي .

أحرز  يسري وحيد هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 63  بعد إرسال أحمد متعب تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها يسري وحيد براسية من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 88 أطلق عبد الرحمن أسامة شيكا  تصويبة زاحفة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يسار الحارس محمد أبو جبل لداخل الشباك.

ونجح عبد الحميد بسيوني في قيادة طلائع الجيش لتحقيق الفوز الأول في انطلاق بطولة الدوري المصري وحصد أول ثلاثة نقاط.

تشكيل الفريقين
وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
 

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد " زولا " .

خط الوسط ..  محمد شحاتة ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين أوكورا ، موسى دياورا .

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