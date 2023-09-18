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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: القضية الفلسطينية لن تموت ولن ننساها.. فيديو

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. 

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، : "لا أمان في المنطقة بأسرها بدون تواجد دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67".

 

وأضاف نشأت الديهي: "بقول للإسرائيليين لا تقوموا بضياع الوقت والقضية الفلسطينية لن تموت وغير قابلة للموت والدفن".

 

وتابع نشأت الديهي: "من الضروري تواجد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحفظ الحق التاريخي للشعب الفلسطيني". 

 

 وأكمل نشأت الديهي : هناك ثوابت عربية خاصة بالقضية الفلسطينية ولن ننسى القضية الفلسطينية ولن تكون على الهامش".

 

وكانت أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

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