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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

رباب ممتاز
رباب ممتاز

روت الفنانة رباب ممتاز موقفًا أثناء كواليس تصويرها أحد أعمالها ، أثناء وجود المنتج محمد السبكي ، وتلفظه بألفاظ غير لائقة.

وأضافت رباب ممتاز فى تصريحات تليفزيونية ، ببرنامج "قعدة ستات" الذى تقدمه الإعلامية مروي صبري، أنها كانت بالفعل فى لوكيشن العمل وفى حالة استعداد للكواليس ، لكن تفجأت بدخول المنتج محمد السبكي وهو يوجه بعض الألفاظ غير اللائقة ، ويقول للحاضرين "دى لابسة مقفول لا دى تقلع هدومها".
وتابعت رباب ممتاز ، قائلة : أن طبيعة الدور الذى كانت تقدمه لا يسمح بملابس عارية ، عكس ما كان محمد السبكي يرغب فى أن تستبدل ملابسها .

وقد وجهت الفنانة رباب ممتاز، رسالة شكر للفنان القدير الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لوقوفه معها فى الأزمة الصحية التى تعرضت لها والدتها مؤخرًا والتى أدت لنقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

شاهد الفيديو هنا 

وعلقت الفنانة رباب ممتاز، قائلة:" كل الشكر للأخ والنقيب الدكتور أشرف زكى، "الإنسان" والذى يقف جنب كل الناس صغيرا وكبيرا، ربنا يكرمك ويوفقك للخير، أنا اتصلت به وأنا فى حالة انهيار تام، حالة أمى فى خطر، فورا كانت أمى فى المستشفى، صحيح لسه مشوار أمى طويل بس بعد ربنا خف الألم شوية عنها"، ذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وأضافت : كان معايا كل دقيقة ولسه أمى قدامها حاجات كتير تتعمل وهو كل كلمة يقولى إحنا معاكى، وأحب أشكر كمان أيمن عزب الأخ اللى كان معايا لحظة بلحظة، شكرا نقابتى لكم جزيل الشك". 

https://fb.watch/n8lL_Nxws6/?mibextid=Nif5oz

وكان أخر أعمال رباب ممتاز هو مسلسل جروب الماميز، الذي عرض مؤخرًا ، حيث دارت أحداثه حول نائب سليمان الذي يقترح على المديرة حورية تأسيس مكتب داخل المدرسة خاص بجروب الماميز؛ لطرح مقترحاتهن والحد من انتشار الشائعات بينهن.
وشارك في بطولة مسلسل جروب الماميز كل من: خالد سليم، إنتصار، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، دينا فؤاد، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح

الدكتور أشرف زكى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المنتج محمد السبكي برنامج قعدة ستات محمد السبكي رباب ممتاز

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