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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 34 من لحوم "إطعام الطعام"

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام الدفعه 34 من لحوم "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية  من مستحقي تكافل وكرامة تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتور  صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 79طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد "مختار "على أنه سيتم إيصال لحوم اطعام الطعام  إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ،ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وأشاد "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام علي الأسر الأولي بالرعاية على مستوى الجمهورية .

 

أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الاولى بالرعاية

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