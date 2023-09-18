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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب الحافلة العسكرية

البحرين
البحرين

أعربت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأثنين، عن تعاطف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث انقلاب حافلة محملة بالذخائر أثناء تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية جنوب مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود.

كما أعربت الخارجية البحرينية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.

وكشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، عن أن ذلك أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى.

وصرح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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