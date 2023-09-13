كاتب صحفي: القوات المسلحة لديها أطقم فنية مدربة جيدا لدعم ليبيا والمغرب

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن العالم كله يجب أن يفعل مثلما فعلت مصر، وقدمت المساعدات إلى المغرب وليبيا بعد الكارثتين الطبيعيتين اللتان حلت عليهما، موضحًا أن ما حدث في ليبيا والمغرب، هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويؤكد أن قضية المناخ هي قضية وجود بالنسبة للعالم أجمع.

وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر من أوائل الدول التي تأثرت بالمأساة الإنسانية التي وقعت في المغرب وليبيا، حيث بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه القوات المسلحة؛ لتقديم كافة المعونات والإغاثات للمغرب وليبيا.



أطقم فنية مدربة على أعلى مستوى

وأشار جمال حسين، الكاتب الصحفي، إلى أن مصر لديها أطقم فنية مدربة على أعلى مستوى في القوات المسلحة للتعامل مع مثل هذه الكوارث، مضيفًا أن الوضع في ليبيا مأساوي للغاية.