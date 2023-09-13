كاتب صحفي: مصر دائمًا سباقة في مساعدة الدول الأشقاء| فيديو

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن مصر دائمًا من أوائل الدول التي تبادر بمساعدة الدول الأشقاء سواء الدول العربية أو الإفريقية وخارج الحدود أيضًا، حيث قدمت مصر المساعدات للصين وايطاليا في جائحة كورونا وكانت من أوائل الدول أيضًا في تقديم المساعدات لدولتي تركيا وسوريا بعد وقوع زلزال فبراير الماضي.





وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر من أوائل الدول التي تأثرت بالمأساة الإنسانية التي وقعت في المغرب وليبيا، حيث بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه القوات المسلحة لتقديم كافة المعونات والإغاثات للمغرب وليبيا.



وأكد جمال حسين، الكاتب الصحفي أن مصر لديها أطقم فنية مدربة على أعلى مستوى في القوات المسلحة لتعامل مع مثل هذه الكوارث، مضيفًا أن الوضع في ليبيا مأساوي للغاية.

