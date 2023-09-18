الولايات المتحدة تعلن تقديم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة في ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة لتلبية الاحتياجات في ليبيا بعد الفيضانات.

وعلى جانب آخر، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، اليوم الأثنين، إن هناك محاولات للتعامل مع التحديات التي تسببت بها الفيضانات بـ ليبيا في ظل بنية تحتية متدهورة.

وأضافت المنسقة الأممية في ليبيا، أن هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طفل تضرروا جراء الفيضانات في درنة والمناطق المحيطة بها.

وأشارت المنسقة الأممية في ليبيا: "طالبنا الشركاء الدوليين بتقديم 7.5 مليار دولار من أجل دعم جهود الإغاثة في ليبيا".