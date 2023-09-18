علاقة التغيرات المناخية بزلزال المغرب وفيضان ليبيا .. خبير يوضح

كشف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، عن تطورات الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي، مشيرا إلي أن المغرب يقع في منطقة جبلية نشأت نتيجة للضغط الجيولوجي على سطح الأرض.

وأوضح الطنطاوي خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية ليس لها علاقة بالزلازل أو البراكين، بل تعتمد على الغلاف الجوي للكوكب، وأنه يجب الحفاظ على البيئة وتجنب الإساءة إليها لتجنب تأثيرات سلبية على المناخ.

وأكد عميد كلية الدراسات الأفريقية أن المناخ هو عنصر مهم في الطبيعة، ويتأثر بعوامل متعددة مثل الزراعة والمياه وتوزيع الأمراض وجودة الهواء والعديد من العوامل الأخري، لافتا إلي أن تأثير التغيرات المناخية علي مصر مستقبلا سيكون من خلال تغيرات في درجات الحرارة..