الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، اليوم الأثنين، إن هناك محاولات للتعامل مع التحديات التي تسببت بها الفيضانات بـ ليبيا في ظل بنية تحتية متدهورة.

وأضافت المنسقة الأممية في ليبيا، أن هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طفل تضرروا جراء الفيضانات في درنة والمناطق المحيطة بها.

وأشارت المنسقة الأممية في ليبيا: "طالبنا الشركاء الدوليين بتقديم 7.5 مليار دولار من أجل دعم جهود الإغاثة في ليبيا".

وفي وقت سابق، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تفشي الأمراض في شمال شرق البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية".

وكانت قد أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياة الملوثة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان وفقا للأسوشيتد برس، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر.

ومن جانبه، قال الهلال الأحمر في ليبيا، إن نحو 11300 من سكان المدينة قتلوا وفقد 10000 آخرين، ويفترض أنهم ماتوا.