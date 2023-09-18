تحرك عاجل من اتحاد الكرة بشأن التوقف المقبل بسبب الأهلي| تفاصيل مثيرة

يخوض منتخب مصر لقاء وديًا أمام كل من زامبيا والجزائر خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

ويضع الاتحاد المصري لكرة القدم اللمسات الأخيرة قبل انطلاق معكسر الفراعنة في أبوظبي لنقل مواجهة الجزائر إلي الإمارات بدلا من القاهرة.

وعلم صدي البلد عن خوض منتخب مصر مباراة ودية أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر في أبو ظبي



وأضاف مصدر في تصريحات خاصة انه تقرر مواجهة الجزائر في أبو ظبي أيضا بدلا من إقامتها يوم 16 أكتوبر من نفس الشهر لعدم تكرر أزمة تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب مثل التوقف الماضي

وحسم منتخبا مصر والجزائر تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.