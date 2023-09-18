تعليق ميدو على ترك أوسوريو معسكر الزمالك قبل مباراة أرتا سولار

انتقد أحمد حسام ميدو، خروج الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإلقاء محاضرات تدريبية قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خروج أوسوريو من معسكر الزمالك لإعطاء محاضرات تدريبية غير مقبول"

وأضاف: "هناك تقصير من الجهاز الفني واللاعبين وهذا السبب الأساسي في خسارة الزمالك من أرتا سولار، ولابد من صحوة في الوقت الحالي"

واختتم: "لابد من وجود نظام والزمالك خسر أمام فريق هواة لأنه لم يحترم المنافس".

