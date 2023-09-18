نجل أشرف مصيلحي يودع والده بكلمات مؤثرة

نعى الفنان يوسف مصيلحي، والده أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا ،أمس السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر «مصيلحي»، صورة من جنازة والده أشرف مصيلحي عبر حسابة بموقع انستجرام وعلق قائلاَ:«اللهم اكتبه عندك من الصابرين وزده يقينا وحبا في لقائك ومتع عينيه برؤية ملائكتك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ..وزوجا خيرا من زوجة وقه فتنة القبر وعذاب النار.

وانهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي أثناء تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان أشرف مصيلحي، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي.

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء، ومنهم ماجدة زكى، ونهال عنبر وحمادة هلال ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

كما تواجد الفنان يوسف الشريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وماجد المصري وسلوى محمد علي وأحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.