الأمم المتحدة: حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل.. والمباني سويت بالأرض

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأثنين، إنه كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في مدينة درنة بـ ليبيا لو تم إبلاغ الناس قبل السيول.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن حجم الكارثة جراء السيول التي ضربت مدينة درنة غير مسبوق في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن حجم الدمار بفعل السيول في المدينة هائل والمباني سويت بالأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، إن هناك محاولات للتعامل مع التحديات التي تسببت بها الفيضانات بـ ليبيا في ظل بنية تحتية متدهورة.

وأضافت المنسقة الأممية في ليبيا، أن هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طفل تضرروا جراء الفيضانات في درنة والمناطق المحيطة بها.

وأشارت المنسقة الأممية في ليبيا: "طالبنا الشركاء الدوليين بتقديم 7.5 مليار دولار من أجل دعم جهود الإغاثة في ليبيا".