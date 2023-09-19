إزالة صور مرتضى منصور داخل الزمالك.. عمرو أديب: سبحان من له الدوام

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل عم ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا، مشيرا إلى أن هناك أحداثا في غاية الأهمية تتم في هذه اللحظات ومنذ ساعتين داخل القلعة البيضاء نادي الزمالك.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن :"في حد قدر يشيل يفط عليها اسم مرتضى منصور من على جدران نادي الزمالك خلال الساعتين الماضيين بشكل مفاجئ ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل".



إزالة صور مرتضى منصور

وتابع عمرو أديب، أن :"حاجة غريبة وعجيبة وحصلت من ساعتين، والحاجة دي انه تم إزالة أي صورة أو لافتة عليها اسم او صورة مرتضى منصور، وسبحان من له الدوام".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :" حاجة محدش كان يصدقها.. إزالة لافتات مرتضى منصور من نادي الزمالك.. دخل السجن خرج جت لجنة مشيت لجنة .. الصور كانت موجودة".