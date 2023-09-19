نقيب الفلاحين بالوادي الجديد: ارتياح بين المزارعين بسبب قرارات الرئيس بشأن المتعثرين

يقول الحاج عبد السلام أحمد محمود نقيب الفلاحين بالوادي الجديد أن قرارات الرئيس الأخيرة بشأن المتعثرين من الفلاحين والمزارعين أثلجت صدور الجميع.



وأضاف أن هذه القرارات تدل علي وعي القيادة السياسية الحكيمة ومدى اهتمامها بالفلاحين على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة.



وأوضح أن الفلاحين يمثلون أكثر من 55% على مستوى الجمهورية لافتا إلى أنهم رغم كثرتهم لم ينظموا أي وقفات احتجاجية أو ما شابه ذلك منذ2011.



وأكد أن فخامة الرئيس لا يألو جهدا في تدارك مثل هذه الأمور بل يعرف كل كبيرة وصغيرة على مستوى محافظات المحروسة ويسعى جاهدا لوضع العلاج المناسب لأي مشكلة في الوقت المناسب.

وأكد أن نقابة الفلاحين بالوادي الجديد تدعم السيد الرئيس لولاية جديده حتي يتمكن من إنهاء المشروعات التنموية العملاقة التي بدأها علي مستوي المحافظات.



وأشاد نقيب الفلاحين لما شاهده من ارتياح علي وجوه المزارعين منذ صدور القرارات الخاصه بالمتعثرين من البنك الزراعي المصري .

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