عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب الفلاحين بالوادي الجديد: ارتياح بين المزارعين بسبب قرارات الرئيس بشأن المتعثرين

الحاج عبدالسلام نقيب
الحاج عبدالسلام نقيب فلاحي الوادي الجديد

يقول الحاج عبد السلام أحمد محمود نقيب الفلاحين بالوادي الجديد أن قرارات الرئيس الأخيرة  بشأن  المتعثرين من الفلاحين والمزارعين أثلجت صدور الجميع. 


وأضاف أن هذه القرارات تدل علي وعي القيادة السياسية الحكيمة ومدى اهتمامها بالفلاحين على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة.


وأوضح أن الفلاحين يمثلون أكثر من 55% على مستوى الجمهورية لافتا إلى أنهم رغم كثرتهم لم ينظموا أي وقفات احتجاجية أو ما شابه ذلك منذ2011.


وأكد أن فخامة الرئيس لا يألو جهدا في تدارك مثل هذه الأمور بل يعرف كل كبيرة وصغيرة على مستوى محافظات المحروسة ويسعى جاهدا لوضع العلاج المناسب لأي مشكلة في الوقت المناسب.

وأكد  أن نقابة الفلاحين بالوادي الجديد  تدعم السيد الرئيس لولاية جديده حتي يتمكن من إنهاء المشروعات التنموية العملاقة التي بدأها  علي مستوي  المحافظات.
 

وأشاد نقيب الفلاحين  لما شاهده من ارتياح علي وجوه المزارعين منذ صدور القرارات الخاصه بالمتعثرين من البنك الزراعي المصري .

https://fb.watch/n6Ow_tUQ8B/?mibextid=9R9pXO

انطلاق البرنامج التدريبي TOT المستوى التمهيدي بجامعة الوادي الجديد

البرنامج التدريبي أحمد محمود الجديد البنك الزراعي البرنامج البنك الزراعي المصري القيادة السياسي الفلاحين والمزارعين القيادة السياسية الحكيمة الجمهورية جميع برنامج التدريبي برنامج التدريب على مستوى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

أوقاف الوادي الجديد: حصول مسجدين على الاعتماد والجودة بالخارجة

ترشيحاتنا

كلية الدرسات العليا الأفريقية تعلن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام

أبرزها الذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

ما صحة حديث «تخلقوا بأخلاق الله».. وما معنى التخلق الوارد به؟ علي جمعة يوضح

على رأسها سد النهضة.. شكري ونظيره الألباني يؤكدان خصوصية العلاقات ويبحثان ملفات مهمة

الخارجية: نقدر دعم أيرلندا للقضايا العربية.. ونتطلع لترجمته إلى تعاون اقتصادي واستثماري

عملتلي بلوك.. راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة| من هي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ