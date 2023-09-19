لأول مرة.. مستشفى العامرية يتدخل جراحيا لاستئصال الانزلاق الغضروفي 

شهد مستشفى العامرية العام بقيادة دكتور أحمد فؤاد مدير المستشفى لأول مرة التدخل الجراحي المحدود باستخدام الميكروسكوب الجراحي - عملية استئصال الانزلاق الغضروفي و تسليك مخارج الأعصاب، لمريض ٤٠ سنة يعاني من انزلاق غضروفي قطني و اختناق جذور الأعصاب. وقد تحسن المريض و خرج من المستشفى بحالة جيدة بعد ساعات من اجراء العملية.

وقد شارك في اجراء العملية بتناغم مثمر كلاً من الدكتور محمد رفعت أخصائي جراحة المخ و الأعصاب، ودكتور محمد السعداوي اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، و️دكتور هشام حماد اخصائي التخدير.

وقدم مدير المستشفى الشكر و التقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لبذل كل الجهد و التنسيق لإنجاح تلك العملية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤساء الأقسام و الهيئة الطبية و الإدارية والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريض،

ووجهت الشكر للطاقم الطبي و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى وفي انتظار المزيد من قصص النجاح.