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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. مستشفى العامرية يتدخل جراحيا لاستئصال الانزلاق الغضروفي 

طاقم العملية بمستشفى
طاقم العملية بمستشفى العامرية

 

شهد مستشفى العامرية العام بقيادة دكتور أحمد فؤاد مدير المستشفى لأول مرة التدخل الجراحي المحدود باستخدام الميكروسكوب الجراحي - عملية استئصال الانزلاق الغضروفي و تسليك مخارج الأعصاب، لمريض ٤٠ سنة يعاني من انزلاق غضروفي قطني و اختناق جذور الأعصاب. وقد تحسن المريض و خرج من المستشفى بحالة جيدة بعد ساعات من اجراء العملية.

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وقد شارك في اجراء العملية بتناغم مثمر كلاً من الدكتور محمد رفعت  أخصائي جراحة المخ و الأعصاب، ودكتور محمد السعداوي اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، و️دكتور هشام حماد اخصائي التخدير.

وقدم مدير المستشفى الشكر و التقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لبذل كل الجهد و التنسيق لإنجاح تلك العملية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بإشراف الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر  بين رؤساء الأقسام و الهيئة الطبية و الإدارية والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريض، 
ووجهت الشكر للطاقم الطبي و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى وفي انتظار المزيد من قصص النجاح.

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