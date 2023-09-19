منتخب الجزائر يواجه الفراعنة في الإمارات.. أكتوبر المقبل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيم مباراتين وديتين للخضر؛ إحداهما أمام المنتخب المصري، خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد- في بيان- أن المنتخب الجزائري سيواجه- وديا- منتخب جزر الرأس الأخضر، يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر المقبل، على ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة (غربي الجزائر).

وأضاف الاتحاد أن المباراة الودية الثانية للخضر ستكون أمام المنتخب المصري، يوم 16 أكتوبر المقبل، في أبو ظبي.

وبحسب الاتحاد الجزائري، تندرج المواجهتين ضمن التحضيرات التي يجريها المنتخب الجزائري استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.