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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. إزالة الرمال العالقة داخل أفنية المدارس بقرى الحسنة

إزالة الرمال العالقة
إزالة الرمال العالقة داخل أفنية المدارس بقرى الحسنة

واصل مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  العمل في إزالة الرمال العالقة داخل افنية المدارس بقرى المركز..حيث تم العمل بمدرسة جبل الحلال الابتدائية والمدرسة الإعدادية بقرية الغرقدة مركز الحسنة بوسط سيناء،  لليوم الثاني على التوالي  بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023..2024م.

 

الرمال العالقة:


و قد أشرف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، على استكمال الأعمال، لرفع الرمال العالقة داخل أفنية المدارس بقرى المركز ،  وبرفقته محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة.

 وأكد  بغدادي، أنه تم تكليف  الحملة الميكانيكية للدفع باللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة لرفع وإزاحة جميع الرمال العالقة داخل المدرسة بفعل الرياح والتقلبات الجوية خلال الفترة الماضية.


وأكد رئيس المركز والمدينة على الإدارات المختصة باستمرار متابعة تنفيذ الأعمال لعودة الحياة الي طبيعتها داخل المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالمدارس ، ومنعا لحدوث أي أزمات  قد تحدث داخل المدارس .
 

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الحسنة الرمال العالقة افنية المدارس

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