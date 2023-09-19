الإسماعيلي يواجه زد في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.. عصر اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضيفا، على فريق زد- الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز- في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة في موسمها الجديد.

ومن جهته، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة فريق زد.

وضمت قائمة الإسماعيلي، ما يلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد.

في الدفاع: محمد نصر ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد عمار وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وكريم عرفات ومحمد دسوقي.

في الوسط: ياو أنور وعصام صبحي ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد حسن ونادر فرج وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي.

في الهجوم: عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي ومروان حمدي.