بايدن يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة أمريكا

تلقي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي بايدن لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان رسمي للخارجية الأمريكية؛ فمن المقرر أن يبحث اللقاء أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والصعد.

ومن جانبه وبحسب وسائل إعلام عراقية؛ ابدي السوداني رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة

كما شدد رئيس الحكومة العراقية علي أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتاليــــة للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي علي حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى.