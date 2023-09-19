تحت حماية الاحتلال.. اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات مسجد الأقصى

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن عشرات المستوطنين قاموا بأقتحام باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد، لفترات متفاوتة.