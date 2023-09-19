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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت حماية الاحتلال.. اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات مسجد الأقصى

صدى البلد

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.  

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن عشرات المستوطنين قاموا بأقتحام باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد، لفترات متفاوتة.

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