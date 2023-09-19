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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص.. مبيعات تتخطى المليون قطعة لموبايل Realme الأسطوري

بكاميرا 200 ميجابكسل
بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص..مبيعات تتخطى

أعلنت شركة ريلمي Realme اليوم عن تحقيق إنجاز جديد في سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث نجحت في بيع مليون وحدة من سلسلة 11 Pro خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها.

 

 

ريلمي تبيع مليون وحدة من سلسلة Realme 11 Pro في الهند خلال ثلاثة أشهر

 

وتتميز سلسلة ريلمي Realme 11 Pro بتصميمها الأنيق ومواصفاتها القوية، والتي تتضمن شاشات AMOLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1080x2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالجات MediaTek Dimensity 7050، وكاميرات رئيسية بدقة 100 ميجابكسل أو 200 ميجابكسل، وبطاريات بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط أو 100 واط.

موبايل فخم من Realme وبكاميرا 200 ميجابكسل وسعره زهيد جدا

وتأتي سلسلة ريلمي Realme 11 Pro بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

ويعكس تحقيق سلسلة ريلمي Realme 11 Pro لمبيعات مليون وحدة في الهند خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها النجاح الكبير الذي حققته الشركة في السوق الهندي خلال السنوات الأخيرة، بفضل تركيزها على تقديم هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة.

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