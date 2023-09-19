8 فلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بشن جيش الأحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية احتجز خلالها 8 فلسطينيين على الأقل، تزامناً مع عمليات اقتحام واسعة شهدتها عدة مدن وبلدات، بينما أعلن الجيش خططاً لهدم عدد من المنازل في الضفة الغربية المحتملة.

وصرحت المصادر، بأن هناك ثلاثة فلسطينيين اعتُقلوا في محافظة قلقيلية خلال عمليات شهدتها قريتا عزون وإماتين، كما اعتقلت قوة إسرائيلية أربعة آخرين في مخيم العروب بمحافظة الخليل، وفلسطينياً في نابلس، وآخر في طوباس.

وقال شهود عيان إن قوة الأحتلال إسرائيلية داهمت بلدة عوريف في محافظة نابلس واقتحمت عدداً من منازل الفلسطينيين وشرعت بأخذ قياسات لها في خطوة تمهد لهدمها.

وأعلن جيش الأحتلال الإسرائيلي في بيان، رسم خرائط لمنازل ثلاثة فلسطينيين في عوريف.

وأضاف الأحتلال أن الثلاثة شاركوا في تخطيط وتنفيذ هجوم بإطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة عيلي في الضفة الغربية في يونيو الماضي، ما أودى بحياة أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين.