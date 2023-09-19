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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول عمل غنائي .. طرح " سكر " بطولة ماجدة زكي في هذا الموعد

ماجدة زكي
ماجدة زكي

كشفت منصة شاهد  vip  عن موعد طرح فيلم “ سكر ” ، من بطولة الفنانة ماجدة زكي، عن موعد طرحه خلال الفترة القادمة . 

ومن المقرر طرح فيلم سكر ،  12 أكتوبر 2023  ، وهو  من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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هذه السلسلة من الأفلام من بطولة  الفنانة القديرة ماجدة زكي ومحمد ثروت وحلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد،، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

 

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