صاحب شركة | إحباط تهريب عملات أجنبية من مطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (صاحب إحدى الشركات للإستيراد والتصدير ، مقيم بمحافظة الغربية) وبحيازته مبالغ مالية ("عملات أجنبية") مخبأة داخل حقائبه ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد .. وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.