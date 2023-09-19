مندوب مبيعات يخطط ويشترك مع آخرين لسرقة 2 مليون جنيه من شركة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله"، وبداخلها مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه "خاصة بمحل عمله"، أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم مندوب مبيعات، يعمل رفقة المُبلغ، وعاملان.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث.

وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.